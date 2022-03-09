1名正妹去年8月和林姓、王姓男性友人到摩鐵喝酒，隔天醒來發現身上有排泄物，打開手機竟然發現自己下半身一絲不掛裸照已傳給林、王，女子懷疑被性侵，控告林、王2人，台北地檢署調查時，林、王2男否認性侵，檢方因女子體內驗無藥物反應，下體也無男性DNA，認為林、王罪嫌不足，9日不起訴2男。
被害人控稱，去年8月，她和一群友人到酒吧喝酒，之後林男、王男帶她去北市中山區汽車旅館開房續攤，她進房後不久就因爛醉沒有記憶，醒來發現自己下半身赤裸，甚至身上沾到許多噁心的排泄物，味道難聞。
女子打開自己的手機打算找人幫忙，卻發現LINE對話紀錄中，有她傳給2男一張她赤裸下半身的照片，女子雖然記不得發生什麼事，但懷疑被2男性侵、偷拍不雅照、還被抹排泄物，決定報警提告。
檢方調查時，2男和女子在房間喝酒，但女子沒多久酒醉，又拉又吐，把自己身上和房間沾滿排泄物及嘔吐物，他們幫女子褪去沾有穢物的衣服後，就另外開房休息，不雅照片是女子自己拍攝傳給他們的。
檢方傳喚摩鐵員工證稱，2男當晚確實去另間房休息，另經詢問專業醫生，指稱一般人爛醉，除了嘔吐外，有可能出現大小便失禁的情形，檢方因女子體內沒有驗出毒物反應，加上下體也沒有男性DNA，認為2男性侵罪嫌不足，今將2男不起訴。
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