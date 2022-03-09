是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布旗下的5G網路模擬解決方案，將提供最新的3GPP Rel-15/16/17功能，讓晶片和裝置領導廠商能夠自信迅速地開發具先進5G功能的設計，以支援消費性、產業和政府應用。

在過去一年中，5G晶片領導廠商透過最新更新，開發並驗證基於3GPP第16版（Rel-16）標準的先進5G晶片效能，以支援新裝置所需的特性和功能。這些晶片預計於2022年上市，它們均使用是德科技以其UXM 5G無線測試平台為基礎的增強型5G網路模擬解決方案進行測試和驗證。

是德科技已與多家晶片領導廠商，透過增強型網路模擬平台，締造數個空前的5G里程碑，包括2021年6月率先進行10 Gbps下行鏈路（DL）IP資料傳輸速率展示，以及2022年1月率先進行3.5 Gbps上行鏈路（UL）IP資料傳輸速率展示。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示是，德科技致力於精進全系列網路模擬產品，最新版本能較2017年版解決方案提供多一倍的功能，以助全球5G生態系統搶占早期市場商機。

曹鵬指出，我們見證了今年春季第一個3GPP Rel-16商業部署，預計到2022年底，我們將看到Rel-17的早期部署。是德科技5G測試解決方案將持續為晶片製造商、裝置製造商、行動網路業者、測試實驗室、系統整合商，以及營運技術（OT）供應商，提供一個可滿足未來需求的測試平台，讓他們能快速開發並驗證5G裝置和網路。