1996年紅遍全亞洲的韓流先驅「酷龍」（Clon），當年主唱之一具俊曄與大S的一段情是演藝界半公開的秘密，而大S離婚後與具俊曄再續前緣讓人頗感意外，但一翻出具俊曄近幾年生活史與事業狀況，讓網友不得不讚嘆大S選的好。

具俊曄因團員姜元來出車禍下半身癱瘓，酷龍再起已無希望，他乾脆自己成立服飾品牌與俱樂部，自己也因為對電音的熱情開始學起DJ，並更名為DJ Koo專心DJ事業，而他在韓國娛樂圈的輩份更是元祖級，除了成就在韓國備受推崇之外，他的穿搭風格更是輾壓一票韓星，他以52歲年紀穿搭得宜，身上服飾更是挑戰技巧的街頭風格，例如這次為愛赴台，他就以一身長版Parka搭配牛津襯衫與寬鬆Chino，工裝造型可說100分，網友還笑說懂穿Engineered garments和Nigel Cabourn的明星根本沒幾個，光識貨這件事就知道他的穿搭功力有多高。