彰化縣教師甄試出現最大突破，彰縣府9日召開國小教師甄試介聘委員會，通過今年開出普通科和輔導、英語、特教、資訊、美勞等專任教師共100名，國中部則因超額教師嚴重，又逢今年是虎年，將優先處理超額教師轉調的問題，今年暫不開缺。

彰化縣政府公布111學年度每班級人數調降1人，每班28人，國小班級數預估將增加7班， 不僅迎來連續停擺3年的教師甄試，還一舉「大躍進」，國小一口氣開出100名教師缺額，創下彰化有史以來最多的名額。

彰縣府9日下午召開國小教師甄試介聘委員會，教育處長王智弘擔任主任委員，其餘校長、教師和家長代表等共25人，通過增聘80名普通教師和特教、輔導、英語、美勞各5名專任。預定5月2日公告簡章。

國中教師甄試也連續6年沒開缺了，但今年入學碰上屬虎，且還有50名超額教師，今年維持不開缺，教育處表示，國中部不足教師也有150名之多，主要在分配不平均，有些超額特別多，有些學校代理教師特別多。

彰化縣國小共175間國小、國中38間，去年建校62年大城鄉「頂庄國小」走入歷史，縣府表示，今年沒廢校，減少班級人數、增加班級數，老師員額增加，持續充實教育資源。

教師會對於改革邁出第一步欣慰表示，多年來訴求「教育現場人力供需」失衡的現狀得到重視，但也盼逐年都有新血，期待國中部明年也跟進，減少優秀代課教師外流。

彰化縣代理教師，國小達661名、國中有240名，根據「國民小學與國民中學班級編制與教職員額編制準則」，代理教師占比不得超過8％，目前彰化的國中、小占比分別為10％和16％，教育處表示，國中超額教師將轉調，減少任用代課教師，比例等縣內外介聘後，才能精算，但確定今年都可以降到規定範圍之內。