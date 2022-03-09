琳妲（林羿禎）除了是YouTuber「反骨男孩」成員之一，也是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」樂天女孩，擁有1/4阿美族血統的她，五官深邃、身材火辣，近日上傳一組運動辣照，前凸後翹的曲線讓網友看得血脈賁張。

琳妲7日在IG公開4張運動的照片，只見她穿著貼身的瑜伽服，纖細的曲線原形畢露，事業線、平坦腹部和勻稱美腿也通通一覽無遺，她對著鏡頭擺出各種伸展的pose，在貼文中表示：「星期一氣溫一下降，心情也跟著 down，覺得該振作點起身做事。越是懶得動，心情越沉重，想要戰勝這感受，趕緊起身動一動，身體暖和一點，笑容才能多一點。」

滑到最後一張，琳妲居然偷偷給了福利，畫面中，她轉身面向欄杆，往後翹起結實的美尻，鏡頭便聚焦在這上面，讓網友看得臉紅心跳，激動地留言：「太可愛了吧」、「耐看的美女」、「正喔」、「身材太好」、「屁股好美」。

琳妲稍早之前又PO一組火辣照，她穿著純白連身長褲，胸前開深V直露邪惡雙弧，側身延展到背部的地方有透膚蕾絲的設計，若隱若現的性感很撩人，連蕾菈都大讚：「這衣服很好看欸」，其他網友也一致認同：「太辣了」、「唯美又性感」、「超氣質的美美的琳」。