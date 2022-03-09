台北大巨蛋原訂今年開幕，但因內政部營建署發文質疑大巨蛋B1當避難層一事，並要求台北市政府說明，恐讓市長柯文哲任內難剪綵。台北市議員簡舒培今於臉書發文轟「剪綵比公安還重要嗎？不要問別人有沒有刁難，先問自己有沒有放水！」

簡舒培指出，柯文哲對大巨蛋避難層的認定判斷結果昨是今非、髮夾彎，營建署發文要求市府就其改變緣由與認定論點，加以說明，但卻遭到柯文哲反嗆刁難。

簡舒培嗆「你可以第一屆和第二屆對於避難層認定大相逕庭，那人家內政部不能多問一次嗎？」

簡舒培提及，2018年3月9日前都發局長林洲民主持會議，認定「地面層為避難層」，2021年11月10日市府發文給營建署，改認定「地下一層為避難層」，在2021年2月，柯文哲接受訪問時說，大巨蛋「沒解決公安問題不會發使用執照」，現在內政部只是詢問避難層認定為什麼髮夾彎，是公安問題，「請問柯文哲，這是在刁難你嗎？你在急什麼？」