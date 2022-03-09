NAND Flash控制IC廠慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）協助新竹臺大分院新竹醫院完成手術室麻醉臨床資訊全面電子化的建置工程，捐贈「手術室麻醉臨床資訊系統暨設備」。該智慧醫療輔助系統是以整合性電子麻醉紀錄為核心，讓手術中的麻醉醫護團隊能夠更加專注於手術病人的持續性監測，確保手術安全。

此外，這項系統也能夠串連醫院系統，包括檢驗、影像、藥劑、護理等各項電子病歷資料，其應用範圍包括手術前風險評估、手術後訪視追蹤以及相關藥物醫材、品質管理及預後研究資料庫的建置等；未來將能夠提升手術麻醉醫療品質，嘉惠新竹臺大分院需要接受手術的病患。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，智慧醫療趨勢帶動大量的資料儲存、處理和分析需求，打造更高效能、高可用性和更具彈性的IT基礎架構也成為各醫療院所的重要目標。慧榮長期深耕智慧醫療領域，我們的嵌入式儲存解決方案和嵌入式圖形顯示晶片已被廣泛設計於醫療設備使用，我們的軟體定義儲存產品也成功為多家醫療院所打造最先進的分散式儲存系統。

新竹臺大分院院長余忠仁表示，手術麻醉安全一直是病人安全工作最重要的一個部分。麻醉記錄完成電子化，這對我們同仁的工作流程，必然有所改善，醫療的品質也會更加提升。手術麻醉紀錄的病歷電子化一直是醫院資訊系統最困難的一個部分，感謝慧榮科技的支持。

余忠仁指出，未來整個系統搭配行動裝置的支援，不僅優化麻醉醫護同仁的工作流程，透過手術室白板的功能，也能提升手術流量與人力管理效率。手術麻醉過程的大數據資料收集，並從中建立各項決策輔助系統，相信必能落實我們智慧醫療，創新照護的目標願景。