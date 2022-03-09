達明機器人宣佈，今年重磅回歸全球最大機器人展會日本iREX，展示生產線人機協同、快速整合智慧堆棧應用方案之外，也展出焊接機器人案例，並整合人工智慧AI視覺，提升自動化生產的檢測效能。

達明機器人表示，自行研發的AI智慧視覺解決方案TM AI+，可單獨使用、也可搭配達明協作機器人的內建視覺系統，涵蓋傳統機器視覺與先進AI視覺能力，解決製造業最常面臨的瑕疵檢測難題，包含視覺辨識，涵蓋條碼讀取、文字識別、OK／NG圖像分類、裝配有無、料件盤點等功能，目前已經運用在日系汽車大廠出廠前的品質控管，並已導入連鎖披薩店、炸雞店的產品辨識與控管，從製造業、汽車產業一直到食品產業皆可廣泛運用。

而除了原有的協作機器人系列之外，達明機器人在iREX展出焊接機器人範例，達明機器人表示，透過專屬的焊接應用介面，幫助使用者應對不同形狀工件的焊接需求，可與世界焊接大廠如OTC、Panasonic等相容，並直接透過手臂的操作介面來控制，不再受限於傳統焊接機器人的使用方式，可提供視覺輔助執行定位功能，手拉拖曳教導點位，更直覺快速的教導焊接之點位與軌跡，提供給日本及全球系統整合商，使用達明機器人開發更多焊接應用的可能性。

根據日本機器人工業會JARA統計，後疫情時代帶動自動化轉型，歐美及日本需求復甦，帶動2021年日本工業機器人訂單額年增29.6%、至9,405億日圓，連續第2年呈現增長、年間訂單額創下歷史新高紀錄。看好自動化商機發展潛力，達明機器人持續建置代理商及系統整合商，並在日本擴大銷售網路至25家合作夥伴，提供自動化產線導入評估、系統發包與測試、售後服務等，2022下半年專門設立日本技術服務與售後服務部門，協助日本客戶快速處理從評估、導入至售後服務的各項問題。