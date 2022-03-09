由外貿協會所主辦的台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台北國際體育用品展(TaiSPO)分別於今明兩天南港展覽館開展，其中9日開展的國際自行車展為疫後實體展首發，全世界指標性意義重大；貿協董事長黃志芳強調，全世界國境陸續開放，下半年台灣專業會展環境會更好，且因疫情所致全球對自行車整車或電動自行車與零組件等需求強勁，預估疫後商機將快速成長！

根據經濟部統計，自行車2021年整體產值是1700億台幣，年成長達30％，出口產值達51億美元，年成長為40％，黃志芳指出，今年在自行車實體展首發之後，勢必再刺激出新買氣，出口產值有望超越去年的51億美元，而現場包括自行車公會重要指標廠巨大、美利達等亦強調，靠大家努力，今年才會繼續暢旺。

貿協指出，今年台北國際自行車展展出至3月12日，並搭配為期一個月的線上展至4月8日，以虛實整合及多元的數位加值服務，提供與會業者最全面的商務交流平台，已有超過1千名來自60國的國際買主預登參觀線上展，前五大來源國依序為德國、荷蘭、英國、比利時及美國，自行車出口還是以中高價的歐洲市場為主。

黃志芳表示，今年台北國際自行車展及體育用品展順應產業的趨勢變化，包括創新科技應用、高度客製化彈性及ESG解決方案的平台，除產品展示外，也辦理豐富的週邊活動，形塑自行車及運動生活文化的體驗場域。

至於參展業者除了全球自行車業十五大之列的美利達(MERIDA)、巨大(GIANT)、桂盟(KMC)、SRAM、SHIMANO等之外，在體育用品展還有運動健身業者喬山(JOHNSON)及岱宇(Dyaco)等，線上、線下共計超過20國800家業者參與，是全臺規模最大的自行車及運動用品專業展。

而為了展現台灣為「自行車王國」，交通部觀光局首次參展國際自行車展，尤其國家風景區自行車旅遊路線多至上百條陣容堅強！推廣最環保減碳的自行車路線；以及TAIPEI CYCLE d&i awards自行車展創新設計獎專區，共展出33件今年得獎作品，除朝向電動、聯網、系統化，並兼顧綠色永續概念的產品開發趨勢。