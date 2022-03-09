隨著烏克蘭戰爭的繼續，烏軍明顯採取類似游擊戰的不對稱戰法，以阻斷交通道的方式伏擊俄軍，成功擄獲不少俄國裝備，甚至俄軍2018年才配發部隊的AK-12突擊步槍也出現在烏克蘭高層指揮官辦公室裡，成了烏克蘭提振士氣的宣傳品。

戰區(The Drive-Warzone)報導，在戰爭爆發前，與俄羅斯龐大的軍火庫相比，烏克蘭軍隊的武器裝備是遠遠落後，大多數是前蘇聯時代留下的。然而在這場戰爭開始之後，烏克蘭部隊的堅韌出乎大家意料，還在幾處戰鬥中奪取俄軍武器，包括AK-47M突擊步槍、RPG-7 火箭榴砲，但是更受歡迎的是AK-12，它是俄軍最新突擊步槍，2018年才開始裝備，因此烏軍手上的所有AK-12，都必定是戰利品。

尼古拉耶夫州州長維塔利‧金，他的辦公室角落有一把AK-12。(圖/Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ Twitter)

#Ukraine: Vitaliy Kim, the Governor of #Mykolaiv Oblast, in his office.



Note the captured AK-12 as well as a suppressed AR-15. pic.twitter.com/YOluGN5fAq — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) March 7, 2022

獨立研究員歐布蘇拉(Caliber Obsura)從烏克蘭高級官員的公開照片，找到一件有趣的事，他們幾乎一手一把俄羅斯AK-12步槍。

尼古拉耶夫州(Mykolaiv Oblast，位在烏克蘭南部)的州長維塔利‧金(Vitaliy Kim)被發現他的辦公室裡就有1把擄獲的AK-12在房間角落，雖然不明顯，但確定就是AK-12。

烏克蘭國防情報局局長也有一把AK-12，另外，他背後的畫也足堪玩味，貓頭鷹抓捕蝙蝠。(圖/Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ Twitter)

It seems that that captured AK-12 are becoming a status weapon for Ukrainian figures; here we see the Chief of the Defence Intelligence of Ukraine, Brigadier General Kyrylo Budanov, with another example. pic.twitter.com/l8fQ3vjNnz — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) March 7, 2022

在另一張照片中，烏克蘭國防情報局局長凱里洛•布達諾夫準將(Kyrylo Budanov)也同樣在辦公室裡放了一把AK-12，他顯然更明白AK-12象徵的意義。另外，布達諾夫身後還掛上一幅貓頭鷹逮住蝙蝠的畫作，這是針對俄羅斯的「嗆聲」，烏克蘭軍事情報局(Military Intelligence of Ukraine)的徽記是貓頭鷹抓著寶劍，而俄羅斯「格魯烏」特種部隊(Spetsnaz GRU)是以蝙蝠作為象徵，所以這幅畫曾經激怒克里姆林宮情報局。

烏克蘭軍情局紀念日，澤倫斯基總總在大標誌前照相。(圖/烏克蘭國防部)

俄羅斯格魯烏特勤隊的徽記，以黑蝙蝠為象徵。(圖/wiki)

AK-12於2018年正式服役，使用5.45×39公釐子彈，彈匣容量30發，有效射程500~600公尺，採用模組化設計，護木設有戰術導軌，可附帶瞄準設備、刺刀、手電筒等附加裝置，並且可以在槍管下安裝一具40公釐榴彈發射器。技術上明顯比烏克蘭正規軍的步槍更先進。