出門遊玩一定要提高警覺，小心身邊的陌生人。一名女大生表示，6日和朋友到台中審計新村遊玩，遇到一位陌生阿伯以拍照名義搭訕，並要求交換LINE方便傳照片，事後有商販提醒對方有問題，她們才去查看對方LINE帳號，結果發現這位阿伯是有前科的性侵犯，讓人毛骨悚然。

原PO在網路論壇Dcard以「阿伯又出沒了，去審計新村的女孩們注意」為題發文，指出6日她和朋友們一起到台中的審計新村遊玩，途中遇到一位熱情的陌生阿伯幫她們拍照，並以要把照片傳給她們為由加了她們的LINE。

原PO回憶，當時有注意對方的相機裡有其他人的照片，因此沒有起疑心，不過詭異的是，後來幾天不論她們到哪個景點遊玩，都會遇到這位阿伯，且對方還是會不停幫她們拍照，甚至搭話聲稱自己在彰化有間480坪的店面等，讓她們十分為難。

好不容易擺脫阿伯後，有兩名商販來向她們搭話，並分享一篇Dcard文章給她們看，提醒這位阿伯有可能是2004年以攝影師名義，用金錢誘惑女生拍攝廣告照片並伺機性侵的性侵犯。當下她立刻查了對方的LINE帳號，且透過照片對比確定是同一個人，讓她們瞬間毛骨悚然。

原PO也提到，事後她收到對方傳來的照片，發現傳過來的照片只有30幾張，「但當時阿伯拍下的照片遠遠超過30張」，而且30張照片中，還有很多張是她們在不知情的情況下被拍到的照片，因此呼籲大家到台中遊玩時一定要特別小心。

貼文曝光後立刻引起網友關注，「我跟朋友也遇過，他自己主動過來幫我們拍照」、「我是一個時常在審計新村演出的街頭表演者，多年前曾經在勤美誠品遇過他，後來就將他封鎖，沒想到又再次出現了」、「之前跟我朋友去審計新村也遇過，加LINE說要傳照片給我，然後還問我可不可以去跟他一起去霧峰拍照，會給我錢，叫我不能帶人去」。

還有網友氣憤表示，「這種人法律真的管不了嗎，當初這件事爆出來也已經過了半年了」、「犯案手法完全一樣，真的很誇張」、「真的好讓人噁心，這種人怎麼可以一直存在」、「不認識的人來搭訕一定要提高警覺，也不要隨便把個人資訊給陌生人，現代社會真的蠻容易遇到怪人的」。

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