3月是植樹季節，台灣百和挹注約28萬元，認養嘉義林管處玉井事業區第82林班，面積1.78公頃造林地三年撫育工作，林務局嘉義林區管理處與台灣百和（PAIHO），9日在台南市玉井區國有造林地，進行企業認養造林暨插牌活動，由嘉義林管處副處長李定忠，代表致贈感謝牌，給台灣百和總經理鄭誠禕，感謝企業與政府攜手營造優質森林，並展現企業將社會關懷擴大到廠區外的行動。

台灣竹林面積約18.3萬公頃，占森林覆蓋面積8％，竹子的用途多元，可生產為建築用材、文創產品、生質能源，及竹炭等複合性產品。日本自1979年開始研發竹材炭化技術，台灣在2004年即締造多項全球首創佳績，包括「建立全球第一套竹炭驗證標準（CAS林產品）」，研發「模組化竹材炭化爐活化設備」，進行竹子全株利用技術開發。

台灣百和不斷創新產品價值，對於永續環境經營更不餘遺力，在廠區建築、水資源、能源管理，及環境綠化等投入心力營造，今更響應林務局捐款認養造林工作，挹注約28萬元，認養嘉義林管處玉井事業區第82林班，面積1.78公頃造林地三年撫育工作，林地內種植2,670株樟樹、桃花心木，及相思樹等造林樹種。由於政府的資源有限，民間力量無窮，大家一起來綠化地球，創造和樂永續的生活環境。