資訊軟體服務廠商叡揚資訊（6752）去年稅後淨利1.33億元，年增11.71％，每股稅後盈餘為4.7元，獲利寫下歷史新高紀錄。董事會並決議每股配發2.2元現金股利及0.6元股票股利，殖利率約10％。叡揚上櫃以來配息率皆50％以上、平均每年股利殖利率約9％。

叡揚資訊總經理陳世安表示，疫情讓數位轉型、雲端變成不可逆的趨勢，展望2022年營運，2021年底留至今年尚未認列的訂單水位占全年目標營收約五成，接下來將陸續認列，而包括訂閱制持續成長、雲端業務以及資安，都將是今年營運的主要動能。

叡揚去年營收11.81億元，年增8.26％，寫下歷史新高。2月營收9,646萬元，年增17.05％，叡揚資訊董事長張培鏞強調，疫情讓數位轉型從「Nice to have」變成「Must have」，以叡揚來說，搭上這波趨勢，將聚焦三大重點，包括雲地混合應用服務、高度資安合規，以及AI的加值能力。

張培鏞表示，在「雲地混合應用服務」大趨勢下，叡揚同時能提供給客戶雲端及地端的軟體服務，且產品線眾多，大中小型產業皆能採用。張培鏞認為，未來將會是「萬物上雲」的時代，叡揚近年積極佈局雲端服務，同時也積極打造雲端服務生態圈，結合上中下游整合串接服務，擴大營運動能。

在資安部分，張培鏞指出，目前叡揚IT效能管理及資安工具齊全，可以滿足如金融業、半導體、政府一級機關等高門檻的要求。而在AI技術部分，叡揚則聚焦自然語言處理、機器學習、深度學習以及自然語言理解等。

張培鏞表示，綜觀全球AI應用發展，國外雖有技術，但並不一定了解台灣的應用方式和需求，叡揚的優勢在於可以將應用在地化，結合應用系統開發能力以滿足台灣產業、使用者的習慣，整合出最符合市場需求的產品與服務。

展望2022年營運，除了去年累積未認列的訂單占全年營收目標約五成以外，包括訂閱制持續成長、雲端事業加速發展、資安解決方案等，都會是今年主要的動能，，叡揚前兩個月營收表現都優於去年，法人預估，全年營收在數位轉型趨勢帶動下，年增率應該可維持約一成的成長幅度。