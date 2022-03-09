男半路遭騎士踹摔車 背後原因曝光他怒：忽然攻擊太惡劣

新北市樹林昨（8）發生1起騎士半路出腳「踹倒鄰車」事件，受害騎士遭踹倒後摔車、全身挫傷送醫，而肇事者竟肇逃；受害者事後出面說明當時他變換車道因車多突剎車，遭對方誤認惡意逼車，2人當場吵起來、互飆髒話，最後他就被對方出腳踹倒，回想當時情形怒罵「忽然攻擊真的是太惡劣了啦」。

受害騎士受訪表示，當下是因為當時車多他變換車道後又緊急剎車，遭到對方誤認是惡意逼車，對方因此按了多次喇叭，受害騎士說「我就不高興啦，起了爭執他就嗆我，問我為什麼緊急剎車」，接著2人就在半路上邊騎邊吵，最後他就被對方踹了1腳，他怒罵「忽然攻擊真的是太惡劣了啦，腳踝扭傷、四肢都擦傷」。

男半路遭騎士踹摔車 背後原因曝光他怒：忽然攻擊太惡劣

事發影片在網路上流傳，高架道路上發生2名機車騎士疑似在路中發生口角，其中1名騎車竟騎到對方旁邊「出腳踢車」，被踢的騎士隨即倒地，肇事騎士也毫無減速停留、逕自加速離開，整個過程全被一旁的轎車拍下。

樹林警分局表示，受害騎士受傷後自行前往亞東醫院就診，晚間約8時許已到分局報案，向對方提出傷害告訴，警方事後調閱監視器、觀看路過民眾提供的行車紀錄器，已循線查獲張男，目前已通知對方到案說明，雙方是否是因先前細故發生糾紛，仍待訊問後釐清。