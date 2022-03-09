民眾黨主席柯文哲日前與立委蔡壁如以及民眾黨新北市議員參選人陳世軒成立聯合競選服務處，被解讀為插旗新北，柯文哲挨轟無心市政、吃碗內看碗外。對此，北市府發言人陳智菡炮轟，議員為了抹黑柯文哲，竟費盡心思扭曲數據資料，奉勸議員多放點心思在市政。

北市議員簡舒培、李建昌和新北市議員參選人顏蔚慈齊轟柯無心市政、吃碗內看碗外。簡舒培說，柯文哲對於雙北相關公共建設，以及重要交通設施「環狀線」卻也沒做好，捷運南北環段共7個標案，其中只有新北機廠決標動工，其他全部都流標，可能在柯任內都無法標出去，連攸關雙北的市政都沒辦法做好，就想把新北市民當成選舉提款機。

陳智菡表示，選舉到了要蹭柯文哲求曝光也要做功課，簡議員知道環狀線大部分都是台北市捷運局主辦興建的嗎？怎麼會是對重要交通設施環狀線態度消極？

陳智菡說，人口外流是全台普遍現象，台北近兩年人口流失多數是因為疫情未回台被除籍，新北去年也流失兩萬多人口，議員為了抹黑柯文哲，竟費盡心思扭曲數據資料，奉勸簡議員多放點心思在市政。