軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，烏克蘭為對抗實力遠高於己方的俄羅斯，正從全世界廣招傭兵及義勇軍，包括由國內外民間駭客組成的「網軍」；不過網路安全專家指出，這類手段恐適得其反，進一步對烏克蘭造成危害。

烏克蘭副總理兼數位轉型部長（Minister of Digital Transformation）費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在開戰前便表示，烏克蘭政府與銀行的網站已遭受數次網路攻擊；前美國國安局網路安全主任、目前擔任白宮副國安顧問的紐柏格（Anne Neuberger）當時也指出，罪魁禍首恐怕就是俄羅斯駭客，並可能進一步瞄準烏克蘭軍事與關鍵基礎設施。

因此開戰後，費多羅夫2月27日便宣布，烏克蘭正組建「IT軍隊」，在網路上廣招數位人才，並於社群媒體「Telegram」上公開任務，呼籲外國駭客攻擊包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、路克石油公司（Lukoil）在內的31間俄羅斯銀行及組織，以及蒐集俄羅斯政治與經濟高層親屬的社群媒體帳號和電話號碼等。

在美國電腦安全技術公司「CrowdStrike」負責情報事務的資深副總裁麥爾斯（Adam Meyers）指出，他理解烏克蘭在為自身存續而戰之下，已「別無選擇」，但國家公開向駭客團體求助並給予任務，可能造成包括法律在內的諸多問題；且在未經過適當組織培訓與任務規劃下，這些義勇軍可能「做過頭」，引發意料之外的衝突；相關舉動也可能不小心「引火自焚」，如駭客們發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，結果導致關鍵網路節點離線等，也將對烏克蘭自身的數位基礎設施造成損害。