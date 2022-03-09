台中市西屯區公所區長陳寶雲致贈感謝狀給麗喆雙語中小學和附設幼兒園，提供給西屯區急難救助的感謝。（盧金足攝）

台中市麗喆中小學及附設幼兒園，以往都由學校發起歲末愛心募款，集合家長的愛心幫助需要幫助的弱勢團體、弱勢家庭和民眾，今年初麗喆中小學校長蕭百凱、副校長陳瓊珠拜訪西屯區公所表達希望幫助西屯區急需幫助的民眾，9日舉行慈善愛心捐贈儀式，藉由善款幫助更多弱勢的家庭，帶給學生最好的機會教育，長大後也能盡一己之力去幫助他人。

麗喆中小學學生每年舉辦慈善園遊會、畫展，透過家長會及學校師生共募集150萬元善款，秉持回饋鄉里的精神，年初學生們都會到鄰近鄉里致贈關懷紅包給弱勢家庭，讓弱勢民眾可以過好年。

除捐贈愛心紅包外，將善款捐給北區家扶中心、鄰近的永安國小及國安國小，今年為讓善款發揮更大效用，學校更捐贈20萬元善款給西屯慈善會，期望能帶給急需救助或貧困的民眾更多幫忙。

蕭百凱指出，學校不只重視學生的學業，最重要是培養學生優良的品德，校方連續2年由學生親手製作春節卡片，親手將紅包致贈給需要幫助的民眾，讓孩子走出校園真正體驗「取之於社會、用之於社會」，才是學校一貫的教學理念。

台中市西屯區公所區長陳寶雲說，西屯區共39名里長有如區公所的愛心雷達，透過在地里長協助，這些來自學校的善款就可以如及時雨援助。（盧金足攝）

西屯區公所區長陳寶雲表示，「助人為快樂之本」，小小年紀善心不落人後，小小愛心幫助許多面臨生活困境仍然努力拚搏的家庭，讓人非常感佩。

陳寶雲同時代表市長盧秀燕感謝麗喆中小學所有師生的愛心，讓西屯區弱勢家庭備感溫馨，盼捐款義舉能達到拋磚引玉效果，讓社會更溫暖、更幸福。

「感謝小朋友的愛心，將愛心傳遞給需要的人」，陳寶雲說，西屯區共39名里長有如區公所的愛心雷達，提報需幫助的弱勢民眾，尤其，因為疫情影響，有的民眾失業，造成家庭收入損失，衝擊家計，透過在地里長協助，這些來自學校的善款就可以如及時雨援助。

陳寶雲表示，一般常說救急不救窮，如果有需要，區公所提供補助機制，感動這所學校的學生愛心，有的還捐出自己的壓歲錢與零用錢，學校的品格教育實現在生活中，學校也給我們很大啟示，小朋友懂得怎樣去幫助別人，希望他們將來有更多能力的時候，會幫助更多需要的人。

今日西屯區區長陳寶雲，偕同西屯區慈善會理事長田貴玉、福林里長林柏翰及西屯區社會課長廖怡雯等人出席，陳寶雲並致贈感謝狀給校方，表達該校捐贈給西屯區慈善會20萬元，提供給西屯區急難救助的感謝。

麗喆中小學及附設幼兒園發動勸募，總計募得150餘萬款項全數捐給數個單位與鄰里，創下歷年來之最，共計捐給家扶中心約16萬、惠明盲校37餘萬、幼幼基金會10萬元、西屯區永安及國安國小助貧專戶各6萬元，西屯區林厝里、福林里、福雅里、福安里、永安里、福瑞里、福聯里等學校周圍鄰里弱勢家庭56餘萬，也捐給西屯區慈善會20萬提供急難救助之用。