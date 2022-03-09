台中市麗喆中小學及附設幼兒園，以往都由學校發起歲末愛心募款，集合家長的愛心幫助需要幫助的弱勢團體、弱勢家庭和民眾，今年初麗喆中小學校長蕭百凱、副校長陳瓊珠拜訪西屯區公所表達希望幫助西屯區急需幫助的民眾，9日舉行慈善愛心捐贈儀式，藉由善款幫助更多弱勢的家庭，帶給學生最好的機會教育，長大後也能盡一己之力去幫助他人。
麗喆中小學學生每年舉辦慈善園遊會、畫展，透過家長會及學校師生共募集150萬元善款，秉持回饋鄉里的精神，年初學生們都會到鄰近鄉里致贈關懷紅包給弱勢家庭，讓弱勢民眾可以過好年。
除捐贈愛心紅包外，將善款捐給北區家扶中心、鄰近的永安國小及國安國小，今年為讓善款發揮更大效用，學校更捐贈20萬元善款給西屯慈善會，期望能帶給急需救助或貧困的民眾更多幫忙。
蕭百凱指出，學校不只重視學生的學業，最重要是培養學生優良的品德，校方連續2年由學生親手製作春節卡片，親手將紅包致贈給需要幫助的民眾，讓孩子走出校園真正體驗「取之於社會、用之於社會」，才是學校一貫的教學理念。
西屯區公所區長陳寶雲表示，「助人為快樂之本」，小小年紀善心不落人後，小小愛心幫助許多面臨生活困境仍然努力拚搏的家庭，讓人非常感佩。
陳寶雲同時代表市長盧秀燕感謝麗喆中小學所有師生的愛心，讓西屯區弱勢家庭備感溫馨，盼捐款義舉能達到拋磚引玉效果，讓社會更溫暖、更幸福。
「感謝小朋友的愛心，將愛心傳遞給需要的人」，陳寶雲說，西屯區共39名里長有如區公所的愛心雷達，提報需幫助的弱勢民眾，尤其，因為疫情影響，有的民眾失業，造成家庭收入損失，衝擊家計，透過在地里長協助，這些來自學校的善款就可以如及時雨援助。
陳寶雲表示，一般常說救急不救窮，如果有需要，區公所提供補助機制，感動這所學校的學生愛心，有的還捐出自己的壓歲錢與零用錢，學校的品格教育實現在生活中，學校也給我們很大啟示，小朋友懂得怎樣去幫助別人，希望他們將來有更多能力的時候，會幫助更多需要的人。
今日西屯區區長陳寶雲，偕同西屯區慈善會理事長田貴玉、福林里長林柏翰及西屯區社會課長廖怡雯等人出席，陳寶雲並致贈感謝狀給校方，表達該校捐贈給西屯區慈善會20萬元，提供給西屯區急難救助的感謝。
麗喆中小學及附設幼兒園發動勸募，總計募得150餘萬款項全數捐給數個單位與鄰里，創下歷年來之最，共計捐給家扶中心約16萬、惠明盲校37餘萬、幼幼基金會10萬元、西屯區永安及國安國小助貧專戶各6萬元，西屯區林厝里、福林里、福雅里、福安里、永安里、福瑞里、福聯里等學校周圍鄰里弱勢家庭56餘萬，也捐給西屯區慈善會20萬提供急難救助之用。
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