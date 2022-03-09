膠料及再生胎大廠富強輪胎（5102），9日經董事會討論通過以股份轉換方式，成為彩安資產公司旗下百分之百持股的子公司，其股份轉換案交易對價，訂為每股現金24.67元，預計4月26日經股東臨時會決議通過後，將向證券櫃檯買賣中心，申請終止上櫃交易及向金管會證期局申請停止股票公開發行，預計股份轉換基準日為今年7月15日。

至於終止上櫃後的富強，將調整內部營運架構，迄今並無至其他交易所掛牌的計畫。

富強副總兼發言人蔡武穎表示，富強的股份轉換案交易對價，為每股現金24.67元，主要是以富強2019、2020年度，及2021年第三季財務報告，及2021年度自結數為基礎，並綜合考量富強經營狀況、股票市價、每股盈餘、不動產未實現增值等各種因素，在合於所委任獨立專家，出具對價合理性意見書之前提下，協議訂定。

倘若富強在股份轉換基準日前，實際完成發放現金股利，則交易對價將相對應調整之。富強由於近年來受到內外環境劇烈變動，公司成長動能遇到瓶頸，其營運效益不如過往理想。

富強董事長兼總經理蔡文順與主要經營團隊，為求公司未來發展及永續經營，擬調整營運模式及尋求突破發展，加上考量富強未來將面臨更多的挑戰性與變數，為保障股東權益，在富強董事會同意下，由富強董事長及其家族成員持有的投資公司-彩安資產公司（持有富強約51.64％股權，協助富強私有化，並終止上櫃交易。