臺企銀創業投資公司拜會「金融科技創新園區FinTechSpace」，就金融科技創新生態系廣泛交換意見，雙方建立更緊密的合作關係。

資策會金融科技中心主任宋佩珊表示，金融科技創新園區的使命在建構金融科技創新生態，提供跨領域創新、多元實證等創新實證共通平台。此外，有別於其他創新基地，金融科技創新園區提供新創業者法規健檢輔導，協助新創業者了解新創業務風險特性，並輔導合規。

臺企銀創投總經理吳瑞元表示，臺企銀本身也是金融科技創新園區企業實驗室成員，未來將與金融科技創新園區更緊密合作，加速產業產業數位轉型升級及扶植產業發展，發展新型態服務或體驗，共同突破產業瓶頸與困境，淬鍊新創商業模式。

由金管會指導、金融總會推動設立並委託資策會規劃國內首座金融科技創新加速器「金融科技創新園區FinTechSpace」，自2018年9月成立以來已輔導超過百家團隊。金融科技創新園區匯集與媒合各項輔導資源，提供的服務包括五大重點項目，分別為監理接軌機制、實體聚落、創業加速、實證平台、國際接軌。在國際接軌方面，園區已與五國駐台辦事處合作。

此外，金融科技創新園區建立企業實驗室，提供金融機構和大型科技公司與新創公司相互交流合作的共創環境。金融科技創新園區並持續推動一站式金融科技法遵輔導機制，建立常態性官產創對話機制「監理門診」，藉此有效加速金融科技創新業務進入市場之合規布局。

金融科技創新園區本次媒合之駐點團隊包括重量科技KryptoGO、七法股份Lawsnote、金腦數位等KYC與CRM相關新創團隊，除了金融科技創新園區進駐團隊外，亦媒合去年由經濟部工業局主辦數據競賽之評審最大獎得主瑞星財經科技。

臺企銀創投將持續與新創業者洽商合作，促進金融科技發展，加速數位金融服務轉型，以更為前瞻、開放與積極的態度面對此全球革命性的變革。