大S（徐熙媛）8日突宣布和20年前舊愛「酷龍」具俊曄再婚，喜訊不僅震驚外界，就連S媽也被蒙在鼓裡，婚訊前一天才知情，S媽氣到與大S吵架，母女冷戰，據悉，隔了一天，小S居中當和事佬協調成功，點頭答應見女婿，但又有媒體爆出S媽其實氣還沒消，對此，小S也回應了。

小S先是嘆了一口氣，說道：「都是一家人彼此這麼相愛，還能冷戰多久，之後慢慢就會沒事的。」而大S經紀人也表示，婚姻是2人的事，大S會等待具俊瞱隔離結束後，好好地相處，小倆口也不好意思驚動到大家。

而對於S媽是否還在生氣？經紀人說畢竟是相愛的家人、母女，終究會找到溝通的方式。具俊曄和大S已在韓國登記，今(9日)早上他抵達台灣，隨後進入防疫旅館，預計隔離10天後就能和大S、大S家人見面。

此趟具俊曄將在台灣補辦登記，並表示想和大S的兩個小孩多親近，而大S也表示，自己二婚不會再辦婚宴，也無意再生小孩當媽。