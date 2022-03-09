以色列藝術家雅翁．鮑伯的砲彈鋼雕作品充滿人道關懷精神。(黃子明攝)

以色列藝術家雅翁．鮑伯的砲彈鋼雕作品充滿人道關懷精神。(黃子明攝)

柴燒陶藝家田承泰(前)曾歷經至親傷亡之痛，即便旁人認為已經非常完美的作品，他還是經常再度回窯，企圖追求極致又不可預期的驚豔，使其作品蘊含沉潛敦厚的生命特質。(黃子明攝)

柴燒陶藝家田承泰(左)曾歷經至親傷亡之痛，即便旁人認為已經非常完美的作品，他還是經常再度回窯，企圖追求極致又不可預期的驚豔，使其作品蘊含沉潛敦厚的生命特質。(田承泰提供)

鋦瓷金繕藝術家陳高登修復有情感連結的相關器物，賦予瑕疵品新生命，幫助許多人彌補缺憾。(黃子明攝)

鋦瓷金繕藝術家陳高登將這項古早街頭巷弄挑擔走喊的民間技藝，昇華為藝術創作的修為。(黃子明攝)

攝影家全會華展出以負像形式創作的《藍色狂想曲》系列作品，探究藝術與生命本質。(黃子明攝)

攝影家全會華藉此次展覽，宣布將捐出40年收藏的4000多本攝影藝術相關書籍，希望為台灣成立攝影專業圖書館。(黃子明攝)

留法藝術家張仲良、孫維瑄在藝術創作上攜手同行。(黃子明攝)

留法藝術家張仲良身為人夫兼創作夥伴，畫罹癌妻子孫維瑄肖像為她加油打氣。(黃子明攝)

留法藝術家、策展人孫維瑄以抽象意念抒發心情來創作，鼓勵自己和癌友。(黃子明攝)

留法藝術家張仲良、孫維瑄在藝術創作上攜手同行，兩人也一起受洗成為基督徒。(黃子明攝)

以探究生命經驗為創作核心的「傷痕美學」主題展覽正式登場，由罹癌留法藝術家孫維瑄策畫的《如是—傷痕美學》展覽，邀集國內外跨領域藝術家，分別以陶藝、鋦瓷金繕、繪畫、攝影、砲彈鋼雕為媒材，共同演繹藝術家如何跨越生命創痛，每位創作者背後都有動人的故事。

所謂「傷痕美學」是指創作者透過繪畫、雕塑、文學、音樂、戲劇等各種形式作品，展現發揮本質、了悟無常、詠嘆淒美、包容缺憾等特質，並從中修復超脫的藝術感悟；策展人孫維瑄在2015年從法國返台，在一次常規檢查中發現罹癌，且因年輕缺乏生病意識，病情已然接近癌末，受此打擊而一度內心充滿怨懟忿恨等負面情緒，後來歷經心理諮商、親友支持、宗教撫慰等外部協助而逐漸轉念，決心透過自身所學藝術與法式療癒的生活經驗，幫助自己與癌友走出創傷，也因此催生《如是—傷痕美學》展覽。

孫維瑄邀集曾遭受本身與至親傷亡之痛的柴燒陶藝家田承泰、同為癌友的攝影家全會華、本身為身障者的鋦瓷金繕藝術家陳高登、自己的丈夫兼藝術創作夥伴旅法藝術家張仲良，以及將砲彈鋼材化為和平溫柔玫瑰（Rockets into Roses）的以色列藝術家雅翁．鮑伯（Yaron Bob），另有全會華推薦探討生命議題的美國攝影師威特金（Joel-Peter Witkin）、日本女性攝影師金道子（Joel-Peter Witkin）作品參展。

國內參展柴燒陶藝家田承泰曾因車禍失去妻子，自己與兩名孩子都身受重傷，近年又遭逢愛女歷經病痛，讓他對生命無常有深刻體悟，並轉化為在柴燒創作上敢於挑戰、不在乎成敗的意志力，即便旁人認為已經非常完美的作品，他還是經常再度回窯，企圖追求極致又不可預期的驚豔，使其作品蘊含沉潛敦厚的生命特質。

來自馬來西亞，在台深耕攝影藝術近四十年的罹癌攝影家全會華，創作、策展、收藏、辦藝廊，一舉一動都成為引領台灣攝影發展的重要指標，他40年來收藏4000本攝影藝術相關書籍，其中更有許多絕版和重要的出版，深覺台灣給了他很多，因此希望把自己的藏書留在台灣，成立專業攝影圖書館，他也藉著這次展覽呼籲有志之士合力推動，期待在自己有限生命之年可以達成願望。

鋦瓷金繕藝術家陳高登雖然兒時因病行動不便，甚至在成長過程不願面對自身生命傷痕，對許多棄之為快的瑕疵品，他卻因此內心潛藏修復動能，並深入學習各項鋦瓷金繕工藝，精湛的技藝，如今讓他受到不少陶藝家及民眾信賴，委託修復有情感連結的相關器物，賦予瑕疵品新生命，幫助許多人彌補缺憾，同時坦然接受上天給予生命缺憾的禮物，而他也將這項古早街頭巷弄挑擔走喊的民間技藝，昇華為藝術創作的修為，並懷抱感恩之心樂於傳承分享。

留法藝術家張仲良身為人夫兼創作夥伴，面對妻子孫維瑄罹癌，曾經陷入健康優先或實踐夢想的兩難抉擇，他最後決定在生活與創作上給予支持協助，也從中得到創作養分，在這次展覽展出取悅撫慰意圖的花卉系列，並將「傷痕美學」意涵融入建築地景等其他畫作，婉轉又具體表達對妻子感情與藝術熱情的回應。

以色列藝術家雅翁．鮑伯住在衝突不斷的加薩走廊地區，本身歷經兩次砲彈近距離攻擊的心理創傷，他選擇將這些製造死亡的砲彈鋼材，轉化為象徵和平的玫瑰花等創作，化冰冷剛硬為繞指柔，傳達和平反戰理念，作品充滿濃厚人道關懷特質，對照當今世界各地衝突戰亂引發的人道危機，更具有啟發性。

這次展覽場址選在老屋新生的大稻埕「新芳春茶行」，與展題「傷痕美學」的精神不謀而合，讓觀者除了可以觀賞不完美生命的作品，也能感受到策展意圖與空間互動的氛圍，創造國內少見創作本體內涵精神與展出場域完美結合的案例。