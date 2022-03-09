根據一份最新台北市長民調顯示，衛福部長陳時中支持度33.6％，領先藍委蔣萬安的30.2％，但在誤差範圍之內，台北市副市長黃珊珊支持度則是23.3％。前立委沈富雄認為，年底的台北市長選戰，一定是「三腳督」，且棄保現象絕對不會發生，若陳時中投入選戰，能拿到30%選票就已經是頂點了，黃珊珊民調增加，則是因為部分深藍群眾對國民黨不滿。

中華傳播管理學會委託台灣民意與政策顧問有限公司執行2022台北市選舉調查，結果顯示，如果國民黨提名蔣萬安，民進黨提名陳時中，民眾黨提名黃珊珊，如此呈現的是陳時中支持度為32.9％，領先蔣萬安的30.1％，黃珊珊支持度21.4％。而在台北市民的政黨支持度方面，民進黨29.3％第一，國民黨22.2％，民眾黨13.6％。

沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，台北市的選情，一定是「三腳督」，棄保現象絕對不會發生，因為三黨都拚盡吃奶的力氣推出最好的候選人，「所以我覺得棄保不太可能發生」。

沈富雄認為，若民進黨派出陳時中出戰，「拿到30%出頭，大概是他的天花板」。沈富雄直言，現在這個民調的解讀，很多人都講錯了，我覺得是因為黃珊珊從18%跳到21%，這3%是從蔣萬安那邊拿過去的」。

沈富雄分析，這不是棄保，而是藍營內部有些人不滿意藍營的表現，「這些人我覺得，大概深藍多於淺藍」，他們覺得民眾黨監督民進黨比國民黨厲害；還有就是深藍有時候覺得說，相較於國民黨目前對大陸的政策，他們反而喜歡柯P的看法。