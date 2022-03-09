軍卡擦撞BMW繼續開 被撞民眾怒轟：忽快忽慢玩「躲貓貓」

被撞民眾指控擦撞後軍卡沒停繼續開，還忽快忽慢疑似想肇逃。（民眾提供）

肇事軍卡屬於陸軍裝甲第542旅聯合兵種第一單位，杜姓駕駛解釋見對方駕駛未停車，加上當時車流量大，才繼續駛離現場，並到附近派出所報案，並未肇事逃逸。（民眾提供）

台北市建國南路上方市民高架道路，今天（9日）上午8時許發生軍用卡車擦撞BMW轎車事故，坐在BMW副駕的陳姓男子指控，一輛軍卡擦撞他們後，竟然沒有停下來，繼續向前開，而他們往前追時，軍卡竟然忽快忽慢、玩起躲貓貓，疑似想肇逃。不過軍方回應，當下有報案。

事故發生在今天上午8時42分許，一輛陸軍裝甲第542旅聯合兵種第一單位軍卡，從市民高架建國南路匝道駛入時，不慎擦撞同向一輛藍色BMW轎車，造成BMW左後葉子板及左後車門受損。

BMW駕駛為洪姓女子，當時她開車載陳姓丈夫上班。陳男指出，車禍當下卡車並未停下，而是繼續往前；他們追上去軍卡又拉開距離，為了蒐證，他們繼續往前開，而軍卡則拉開距離下了光復南路出口，於是陳男先電話聯絡交通大隊，依據車禍地點，應去大安分隊，因此就去大安分隊報案。

陳男指出，他們認為重點不是誰對誰錯，誰都有可能不小心發生擦撞，氣的是態度問題，軍卡駕駛竟然玩起躲貓貓，沒有想處理事情的態度，「能逃則逃、能躲則躲、能閃則閃」，這個事情軍方應該給個說法。

警方聯繫上軍卡所屬單位，37歲杜姓男駕駛中午到案說明。杜男表示，事發當下見對方駕駛未停車，加上當時車流量大，才繼續駛離現場，並到附近派出所報案，並未肇逃。

警方回應，經查杜男事後確有報案，依規定製作雙方筆錄，並就車損部分拍照存證，雙方未受傷也未飲酒，杜男也允諾賠償BMW車損。