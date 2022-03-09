商圈向來為我國重要之消費場域，同時也是地方經濟與人文發展核心，經濟部中小企業處為協助商圈及場域小微企業提升品牌及永續經營能力，特結合財團法人商業發展研究院及中華民國全國中小企業總會，開辦「城鄉私塾」，9日假臺北福華文教會館舉行始業式，期許培育商圈及場域創新轉型的種子，帶動整體產業向上提升。

經濟部中小企業處何晉滄處長表示，政府推動商圈發展已有20餘年，推動場域小微企業發揮群聚團隊功能，隨著整體經濟活動及消費型態的改變，商圈及場域小微企業除了滿足在地居民生活機能所需，已朝向觀光消費市場轉型發展，而電子商務及社群媒體的成熟，更激勵了許多業者擴大行銷通路；在這場抗疫及振興經濟的過程中，展現出中小企業堅強的韌性及靈活的轉型能力，由此可見在後疫情時代下，品牌經營及行銷推廣顯得更為重要。城鄉私塾著重在市場機制的運用，因此課程整體設計從「數位知能提升進入實務演練、到實際銷售」，以完整的規劃協助業者拓銷市場。

今日城鄉私塾課程特別安排去年度受輔導業者「福田傳統糕餅」第三代接班人吳彥慈分享其創新轉型經驗，來自左營的吳彥慈負責人表示，感謝這場疫情促使她一定要勇於轉型，看準未來是大數據時代，雖不熟悉，但仍踏實地將每筆訂單一一輸入電腦並成立粉絲團，並獲得臺日交流活動的訂單成績。

111年度城鄉私塾共計開辦「社群行銷、商品設計、品牌故事、綠色數位」四大主題，每項主題依照課程內容分為初、中、高階，預計開辦46場次線上及線下課程，辦理場地包含北、中、南、東等地區，總培育時數達138小時，期盼業者以優質品牌故事及行銷服務，為臺灣商圈帶來更多的人潮與商機！