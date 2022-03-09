中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋今天（9日）上午參加十三屆全國人大五次會議台灣代表團審議。（央視新聞截圖）

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋今天（9日）上午參加十三屆全國人大五次會議台灣代表團審議。汪洋重申，大陸將堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。

新華社報導，汪洋在聽取陳軍、符之冠、梁志強等代表發言後，汪洋指出，過去一年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，對台工作有為有效、穩中有進。

汪洋表示，當前世界百年變局加速演進，台海方向不確定不穩定性增多，但時、勢、義始終在大陸這一邊，大陸有應對各種複雜局面的綜合實力和必勝信心。

汪洋指示，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，樹牢底線思維，發揚鬥爭精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展。

汪洋呼籲，兩岸同胞要把握歷史大勢，堅守民族大義，多謀增進同胞福祉之策，多做加強交流合作之事，多為促進心靈契合之舉，攜手共促祖國統一大業、民族復興偉業。