大陸女神娜扎（古力娜扎）是新疆4美之一，更有「新疆維納斯」封號，逆天顏值加上婀娜身材，人氣不輸給4美中最夯的迪麗熱巴，一舉一動都照樣受關注；近日娜扎在微博上傳多張仿佛是美人魚在海底的美照，還以該打扮現身直播，零修圖畫面流出讓網友們全看呆，驚呼「生圖好美」。

日前娜扎在微博分享日常健身美照，簡單的運動背心搭緊身褲，露出超兇上圍和看起來一折就斷的纖細四肢，才驚豔眾人，最近又上傳多張穿著夢幻禮服，在藍色光影下彷彿化身海中美人魚，無論是臉蛋和身材都美得令人窒息。

近日娜扎在微博上傳多張仿佛是美人魚在海底的美照，還以該打扮現身直播，零修圖畫面流出讓網友們全看呆。(圖/ 摘自娜扎微博)

驚喜的是，娜扎在拍攝美人魚系列照後，直接穿著同一套裝扮出席直播活動，立刻有零修圖的直播畫面流出，娜扎精緻的五官和完美身材，和精修過釋出的系列照片根本沒差異，也讓網友看娜扎看到呆掉，紛紛讚嘆「仙女下凡就是這樣吧」、「生圖好美」、「這狀態太絕了」、「怎麼可以美成這樣」、「女神穿什麼都美啊」。

娜扎穿美人魚裝扮出席直播活動，立刻有零修圖的直播畫面流出，幾乎和精修圖沒差別的模樣讓網友看呆。(圖/ 摘自微博)

娜扎直播零修圖美貌又美呆眾人。(圖/ 摘自微博)

娜扎不僅有高顏值，待人處事卻不像外貌高冷反而超親切，過去娜扎被女主持人認錯，開口稱呼她是「迪麗熱巴」，場面一度超尷尬，但她不僅沒有動怒，甚至溫柔安慰出錯的女主持人「沒事沒事」，瞬間贏得不少好感。