印度神童阿南德先後點名亞洲三次，提醒要注意疫情與缺電危機，後又預言全球要注意地緣政治衝突，如今俄烏戰爭爆發，讓不少人擔憂，不過，阿南德在最新預言中表示，短期內不太可能爆發第三次世界大戰，且比起世界大戰，全球目前最大危機是經濟，全球經濟恐在3月16日後受重創。對此，有網友表示「居然說缺電，等著被基進側翼出征吧」

印度神童阿南德預言多次命中，去年底預言亞洲恐出現缺電危機，結果台灣在3月3日發生全台大停電，影響570萬用戶；後來又示警新一波疫情可能爆發，而台灣在農曆春節前本土疫情爆炸；另他也曾提過台灣與東南亞的幾個國家，可以照自己的方式來對抗疾病，將會有不錯的成效。

而阿南德在最新預言影片提到，卡帕拉契瑜伽（KALA SARPA YOGA）已開始運行，所有行星都卡在羅喉星與計都星之間，而這樣的星象會對世界政治局勢產生強烈衝擊，尤其在3、4月，地緣政治會變得更危險，不過短期內發生第三次世界大戰的機率有限，近期最該注意的是經濟問題。

阿南德指出，在3月16日以後，全球經濟恐受重創，俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭不停歇，會導致原油價格飆漲，進而使能源危機惡化，讓一般民眾吃不消；另在4月13日以後，白銀與黃金的價格可能飆漲，特別是白銀。

至於第三次世界大戰的部分，阿南德認為短期內不太有可能會發生。不過，到了2029年至2032年期間，確實有爆發世界大戰的風險存在，屆時恐會有許多國家開戰，進而改變世界的政治版圖。

對此說法，在PTT論壇掀起網友討論，有網友表示「請國師開示印度神童」、「還好最快2029才會開戰」、「準到爆!」、「還有一個禮拜，期待」、「亞洲=臺灣？何況黨說沒缺電」。

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