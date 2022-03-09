國防部明天將赴立院國防委員會報告，《俄烏戰爭暨近期臺海周遭情勢研析與因應》，有關俄烏戰事現況，根據書面報告指出，烏克蘭堅強抗敵意志對抗俄羅斯，其戰略指導為「持久消耗戰」，運用資訊、網路及認知作戰等非軍事作為，凝聚抗敵意志、爭取國際認同；俄軍未能速戰速決，現藉「邊打邊談」，逐步向首都基輔分進合擊，以軍事行動迫使烏克蘭接受停戰條件，達其政治目的。這是國防部首度公開報告俄烏戰爭。

報告指出，俄羅斯以戰逼和施壓烏克蘭屈服。俄羅斯以「特殊軍事行動」轉變為全面戰爭入侵烏克蘭，其戰略指導為「速戰速決」奪取首都基輔，惟烏軍頑強抵抗，攻勢未如預期，且軍事耗費與經濟制裁對俄羅斯造成嚴重衝擊，迫使俄羅斯改變作戰方式，加大對城市轟炸，導致平民死傷加劇，面臨各國外交孤立及經濟制裁等嚴重後果。兩國迄今已舉行三輪談判，仍未達成具體協議，俄羅斯持續藉「邊打邊談」，逐步向首都基輔分進合擊，以軍事行動迫使烏克蘭接受停戰條件，達成政治目的。

報告指出，烏克蘭堅強抗敵意志對抗俄羅斯。烏克蘭戰略指導為「持久消耗戰」，運用資訊、網路及認知作戰等非軍事作為，凝聚抗敵意志、爭取國際認同，透過後備動員、城鎮作戰等行動遲滯俄軍，以全民總力對抗俄羅斯侵略行為，使俄軍戰術機動、後勤補給陷入困乏，無法速戰速決；另為爭取談判籌碼，烏克蘭總統於歐洲議會、英國國會發表演說及運用視訊、網路向國際發聲，譴責俄羅斯侵略行為，國際援助烏克蘭物資、金援持續增加。