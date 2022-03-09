迎接百貨公司春天購物季，金融業趁勢搶攻行動支付商機，彰化銀行與中部百貨龍頭「廣三SOGO百貨」共同推展行動支付服務，舉辦「廣三SOGO 刷台灣Pay20％超高回饋」優惠活動，讓消費者可以體驗行動支付的便利，還能享受多重回饋，利上加利，一舉數得。

「廣三SOGO 刷台灣Pay20％超高回饋」優惠活動期間自2022年3月10日起至5月8日止，凡民眾到廣三SOGO百貨消費，於結帳時使用「台灣Pay」掃碼結帳，當日憑「廣三SOGO APP會員行動條碼、發票及銷貨明細表」，單筆消費滿500元兌換100元贈品禮券；單筆消費滿3,000元兌換600元贈品禮券，優惠限量，額滿即止。

此外，消費結帳使用台灣Pay綁定彰銀「My樂現金回饋卡」付款，同時符合國內消費、行動支付，再加上「台灣Pay 2％消費回饋」等活動優惠疊加，合計最高可再獲得11％回饋。

彰化銀行積極推展普惠金融，持續走入民眾生活圈，為滿足民眾的日常食衣住行育樂需求，未來將持續與知名連鎖店家合作，嘉惠「台灣Pay」愛用者，希望吸引更多民眾使用「台灣Pay」，詳情請參考彰化銀行官方網站。