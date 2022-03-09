SCRATCH競賽特優隊伍。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（9）日於大觀國中舉辦「111年度新北市國中小學生SCRATCH程式設計競賽暨AI程式設計選拔賽」頒獎典禮，由教育局長張明文表揚56組獲獎團隊。其中SCRATCH特優8組及AI優勝8組將於4月15日將代表新北參加於台南市舉辦「全國貓咪盃SCRATCH競賽暨AI程式設計示範賽」，期待再創佳績。

教育局表示，今年SCRATCH初賽報名作品多達419件，分為國中小動畫組及遊戲組共4組，經線上審查各組錄取25隊於2月17、18日舉行現場複賽，經過激烈競爭各組選出特優2隊、優等4隊及佳作6隊，共48件獲獎作品。

今年首次舉辦AI程式設計選拔賽共有國中組及國小組21組學生組隊參加，學生現場訓練自走車AI模型，挑戰最快速走完迷宮地圖，各組排名前4名為優勝隊伍，共8組將代表新北參加示範賽。

張明文表示，全球逐步邁向AI世代，程式設計為AI教育基礎。新北市長期推動程式教育並自2011年起辦理SCRATCH競賽，今年競賽題目與生活息息相關，皆考驗同學想像力與創造力。今年舉辦的AI遊戲式競賽也能增加參賽學生運用運算思維與機器學習程式機會，激發學生對程式興趣，也提供創作交流和分享作品平台，培養學生具未來科技及創意能力。