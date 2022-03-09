俄羅斯這兩天將針對不友善國家祭出反制裁措施，不讓國內原物料出口到當地。由於台灣也在名單之內，經濟部近日提前開會研擬因應措施，規劃從「金流」上協助受可能受影響企業。主要方式為給予「融資」幫忙，包括新貸款由中小企業信用保證基金給予信用保證、舊貸款則協調延長還款期限等。

由於俄羅斯前兩日就說要反制，經濟部因此找了相關的產業公協會討論，初步了解，由於兩邊貿易額並不大，僅受對方出口管制對象很少，評估影響還好。

但為了預防未來有廠商營運受損，經濟部仍規劃由中小信保基金當作協助窗口，從金流上提供協助。

融資協助模式以新貸與舊貸兩種為主，對資金取得困難廠商，由信保基金提供信保，讓其容易取得銀行融資。舊貸款部分，則由信保介入，給予延長還款期限擔保。

經濟部表示，主要是要讓廠商營運資金上不要有壓力，以度過短期難關，不過目前評估需要的廠商很少。至於延長期限多久等細節，要等後續再討論。

去年台灣與俄羅斯貿易總額為63.2億美元，僅占台灣貿易總額的0.76％。俄羅斯為全球重要金屬原料出口國，台灣進口當地產品多是原物料或初級加工品，例如煤、石油、鋁、鐵或非合金鋼半製品等。