機器人流程自動化（RPA）如今不再是新興概念，而是正在演變為企業提升整體效能的必備工具。勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司9日舉辦「企業數位轉型新標配－與RPA數位員工共存的未來工作場域」線上研討會並指出，「缺工海嘯」已是全球各產業的共同困境。

為解決缺工問題，科技的應用至關重要，勤業眾信建議，企業可將RPA視為數位員工，並著重「提升公司對RPA的功能與效益的認知、審核需求的可行性與效益、設計合適流程自動化解決方案、系統性的佈建穩定RPA運作、有效管理數位員工、及持續優化數位員工」六大關鍵能力，藉「數位生產力」（Digital Workforce）的導入，降低重複性作業負載外，更可激發員工的多元價值邁向智慧企業。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深執行副總經理張益紳指出，引進數位員工RPA等自動化解決方案，已被諸多企業證實為更有效率完成後勤作業之的解決方案，得以降低缺工所帶來的衝擊。隨著RPA的在各行業的應用越來越廣泛，建議企業朝二個方向思考：一、持續擴大應用場景，評估適合的自動化流程，讓數位員工發揮最大的效益；二、隨著數位員工負責的任務越來越多，如何有效進行管理，期望兼顧效率、安全性與穩定性的同時，持續優化改善，以利在未來工作場景中，取得數位員工與既有員工之間的平衡以有效協同運作。

UiPath產品技術銷售經理毛晴指出，大環境的快速變遷即是當前的趨勢，如何用比較快速彈性的方法解決企業痛點是很重要的一環，這種非侵入式的RPA自動化軟體就是最適解。企業可透過RPA提升營運效率、創造服務品質上的差異，進一步加強企業韌性。此外，RPA的應用不限部門、產業，舉凡有大量重複性作業、高峰性，與講求正確即時性的流程就是RPA甜蜜點。

從製造業的訂單管理、生管、物流出貨、到財會採購等，金融業的徵授信、紓困貸款、後台作業中心都有RPA在背後幫忙。UiPath Task Capture能透過錄製快速自動生成流程SOP及自動化腳本，達到No-Code也能自動化的境界。最後，RPA的核心價值是提升效率、降低成本，更重要的是透過數位化留下軌跡及數據，以利企業做更好的商業洞察，大步邁向數位轉型。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理楊尚儒指出，企業導入RPA有別於傳統的資訊系統導入，不僅僅是一個系統專案，而是「引進數位員工的旅程」。

勤業眾信依據過去的輔導經驗，歸納出企業要有效的推展、管理數位員工，應具備以下六大關鍵的能力：一、提升公司對RPA的功能與效益的認知，讓更多部門與子公司具備能力提出合適的需求；二、審核需求的可行性與效益之能力，以排定優先順序，三、設計合適的流程自動化解決方案；四、藉系統性的佈建讓RPA穩定的運作；五，有效管理數位員工，包括權限、版本管理以及異常排除等；六、持續優化數位員工推動的每個環節，以此六大能力為基礎，建立公司從需求的提出到上線維運的完整機制，是企業RPA旅程成功的重要因素。