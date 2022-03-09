陽明海運（2609）今（9）日公布2月營收332.51億元，月減6.57％、年增59.64％，主要受到農曆年節及船期校正等因素影響，居單月第五高，連續20個月營收月增止步；累計前二月營收688.41億元，年增66.79％。

陽明2月合併營收332.51億元，較1月營收355.9億元減少23.39億元，單月減幅約6.57％；跟去年同期比較，供需缺口持續存在，平均運費收入較去年同期大幅上漲，本月合併營收較去年同期增加124.22億元，增幅59.64％。

展望後市，陽明表示，烏俄戰爭延燒至今，多家航商暫停收取黑海地區的烏、俄兩國進出口貨物，加上歐盟對俄羅斯發動制裁，北歐港口對俄羅斯進出口貨載實施轉運管制，停收範圍隨及擴大到經北歐港口轉運之俄羅斯貨物，恐加劇供給吃緊與港口壅塞情況，推升運價。

再者，歐美需求動能持續，加上美國長約重新協商，美西碼頭勞資協商可能引發罷工之慮，同時地緣政治緊張加深、國際油價飆升與全球通膨拖累經濟復甦的疑慮，都是影響航商未來營運不確定性因素。