女星朱芯儀昨（8日）在36歲生日宣布罹患乳癌，目前是乳癌第二到三期，已擴散到淋巴，今（9日）抱病錄節目前受訪，透露右側胸部長了3顆大腫瘤，5月必須切除右邊胸部防止癌細胞轉移，坦言衝擊非常大，且化療副作用很多，讓她長爛痘、流鼻血，自嘲像毀容。

【中天直播#LIVE】朱芯儀罹癌首露面 分享抗癌心情 @中天娛樂頻道 20220309

朱芯儀今日錄製節目《女人我最大》戴著假髮現身，分享抗癌的心路歷程，她說右側長了3顆2公分大的腫瘤，右邊乳房預計在5月開刀切除，由於胸部原先有纖維腺瘤，擔心癌細胞容易轉移，考慮一併切除左邊，但是主治醫生說先不要，還在持續溝通了解，「老實說我確診還沒很久，也還在查資料，要把第二性徵切掉，那衝擊很大。」

朱芯儀去年11月體檢時發現確診乳癌，目前已接受第3次化療，這禮拜要做第4次，由於化療有副作用，頭髮、腸胃、鼻子與眼睛的粘膜都有很大的影響，常流鼻血，臉部長滿爛痘，每到晚上肚子還會嚴重脹氣，大到像懷孕5個月，讓她自嘲「整個臉像毀容一樣」。但她希望透過公眾人物身分鼓勵病友，「我覺得我可以做到，大家都可以，人生就是有很多苦難跟需要經歷的困難，如果我們都這樣放棄是很可惜的。」

朱芯儀今戴假髮進棚錄影，談化療的心情。（陳俊吉攝）

她表示現在孩子由婆婆幫忙照顧，婆婆過去也是癌症病患，「她的信念就是把她不把自己當病人」，給她增添許多信心。但朱芯儀心疼老公衛斯理很難為，因為他的爸媽都是癌症，「他沒想過生命中有3個人癌症，我覺得他很辛苦還要擔心整個家庭，但我們遇到了就是面對。」

朱芯儀也指出治癌開銷大，一個標靶藥物就要6萬5，她總共需要6次化療，未來還得動刀10幾次，但仍樂觀面對，孩子看到她頭髮掉光也安慰，「不管妳怎麼樣我都愛妳，妳是世界上最美的媽媽。」她也很感謝孩子還有各界的關心。