國防部明天將赴立院國防委員會報告，《俄烏戰爭暨近期臺海周遭情勢研析與因應》，根據書面報告指出，中共對俄烏戰爭始終強調「尊重主權領土完整，支持俄烏對話」，判中共將在外交與經濟上持續支持俄羅斯。現階段正值中共兩會期間，年底將舉行「20大」，對內以「維穩」為主要工作，研判共軍將於我周邊海、空域持續執行常態巡弋，未發現兵力異常調動情事，國防部持續密注。

有關國軍應處作為，報告指出，針對俄烏戰爭，國軍已編成專案小組，蒐整相關資料並評析其態勢，相關作為摘陳如下：

（一）嚴密監偵掌控敵情。國軍各單位持續密注俄烏戰事，整合雷、截情系統及友盟戰略情報分享機制，掌握本、外島周邊海、空域之敵情動態，並完備偵察、辨識、情傳、處理與管制等作為，發揮早期預警功效。

（二）強化危機應處警覺。國軍派遣在航機、艦及警戒待命等適切兵力，對共軍執行監控、攔截及驅離等作為；另三軍部隊保持高度警覺，並依各種徵候及威脅程度適時提升戰備等級。

（三）完備網路安全防護。因應網軍駭侵威脅，國軍已建立資安縱深防護系統，全時域管控國軍網路，全面掌握並阻斷網路攻擊，確保指管通情系統運作正常。

（四）整合全民動員總力。依「全民防衛動員準備法」落實民、物力編管，整合全民總力，維繫防衛作戰持續戰力；另藉由年度「民安、萬安」演習，強化地方政府設定戰場景況，模擬戰災、防空及應變作為及軍民聯合演練。

（五）凝聚軍民心士氣。全面防範中共藉俄烏情勢對我認知作戰，除即時澄明錯假訊息外，並啟動專案文宣，運用國軍所屬各社群媒體平臺，多層次、多面向，傳散國軍捍衛國家、戮力戰備影片等文宣，形塑「自己國家、自己防衛」理念。

（六）汲取俄烏戰爭經驗。烏克蘭在「敵大我小」不利條件下，有效遲滯俄軍作戰行動，國軍參據烏克蘭善用國內戰場特性及認知作戰等經驗，已納入不對稱作戰規劃之一環，並訂定「處處皆戰場」之概念，落實「時時做訓練」之作為。

報告指出，俄羅斯入侵烏克蘭係冷戰後最大軍事衝突，對全球安全情勢影響巨大。國軍持續密注俄烏情勢變化，不斷提升不對稱作戰能力，鞏固全民心防及國軍士氣，防範認知作戰，反制中共灰色地帶威脅，依敵情威脅完善各項戰備應處，強化全民抗敵意志，建立可恃嚇阻戰力，成為區域和平穩定之力量。