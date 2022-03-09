侯友宜出席馬偕上陸淡水宣教150周年暨感恩禮拜。（王揚傑攝）

台灣基督長老教會淡水教會今（9）日在淡水禮拜堂舉辦馬偕上陸淡水宣教150周年暨感恩禮拜活動，新北市長侯友宜特別出席與教友們一同誦聖經、感恩禮拜，感謝馬偕對台灣醫療及教育上的付出，用自己的生命照亮新北市這塊土地，讓新北市安居樂業、平安祥和。

侯友宜表示，馬偕自1872年抵達淡水，秉持著「寧願燒盡，不願銹壞」的理念，不僅宣揚基督教義也積極投入社會公益，在醫療上創立北部第一所西醫醫院滬尾偕醫館為民眾治療疾病、教導衛生知識；教育上創辦牛津學堂、台灣第一所淡水女學堂宣揚神學教義，馬偕這樣犧牲、付出、奉獻的精神，值得眾人學習。

侯友宜以馬偕的理念期勉教友們時時抱著感恩的心看待生活的每一件事，用無私的精神幫助身邊需要幫助的人。他也期許自己延續馬偕愛與服務的理念，帶領新北市更加卓越，將馬偕的恩德發揚光大。

台灣基督長老教會北部大會議長林維道牧師表示，今年為馬偕來台灣宣教150周年，為感念馬偕為台灣醫療及教育的付出，特別規畫了一整年系列活動，包含3月5日慶典晚會、3月6日聯合慶典禮拜、3月9日馬偕紀念郵票記者會、感恩禮拜及其他相關活動如馬偕繪本、馬偕故事藝術牆、祝禱活動、線上健走等，歡迎民眾一同共襄盛舉。

侯友宜出席馬偕上陸淡水宣教150周年暨感恩禮拜。（王揚傑攝）