立法院外交及國防委員會今（9）日由江啟臣召委帶隊，國防部陸軍常務次長房茂宏中將陪同，考察空軍嘉義基地戰備整備情形。（江啟臣提供）

立法院外交及國防委員會今（9）日由江啟臣召委帶隊，國防部陸軍常務次長房茂宏中將陪同，考察空軍嘉義基地戰備整備情形。（江啟臣提供）

立法院外交及國防委員會今（9）日由江啟臣召委帶隊，國防部陸軍常務次長房茂宏中將陪同，考察空軍嘉義基地戰備整備情形。（江啟臣提供）

立法院外交及國防委員會今（9）日由江啟臣召委帶隊，國防部陸軍常務次長房茂宏中將陪同，考察空軍嘉義基地戰備整備情形。（江啟臣提供）

立法院外交及國防委員會今（9）日由江啟臣召委帶隊，國防部陸軍常務次長房茂宏中將陪同，考察空軍嘉義基地戰備整備情形。由空軍針對戰機換裝、警戒任務分別進行簡報。

江啟臣委員關心F-16A/B之升級換裝進度及F-16V新式戰機採購案執行進度。據國防部指出，升級後F-16V其航電、機體結構與次系統、武器、彈藥、飛操軟體及模訓系統等項目皆獲得性能提升，藉由機體結構強化、提升偵知、電戰能力及獲得精準武器，大幅增加作戰能力及提升自我保護能力。

近日俄烏戰爭未息，有美媒報導，美方可能將我方採購之F-16V轉予波蘭使用，考察現場委員也就此議題與空軍交換意見。空軍黃志偉參謀長指出，美方已說明該訊息並不正確，新式戰機採購案自108年底執行至今已二年，預計113年開始交機，空軍已啟動接裝人員的訓練，空勤人力招募等事前準備工作。江啟臣委員表示，俄烏戰爭瞬息萬變，對我軍備採購是否造成影響，國防部應隨時掌握訊息，切勿影響我國軍備取得時程。

根據國防部統計，去年共機擾台計972架次；今年已累積223架次，立法委員亦至警戒室聽取簡報，瞭解空軍之各項應對措施。江啟臣召委表示，共機侵擾頻仍，讓我空軍戰備勤務倍增，這次考察除了解國軍應變作為，也提醒國防部除了精進各項戰技訓練外，也要關心人員勤休狀況，確保官兵身心健康。江啟臣委員致贈加菜金慰勉辛勞的國軍弟兄，感謝國軍不分晝夜、堅守崗位，捍衛國土安全。