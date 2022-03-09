拜矽利光漲價所賜，專業電子化學材料通路商崇越電通（3388）去年財報亮眼，經結算去年EPS達8.04元，經董事會決議擬配發現金股利6元，股利平2010、2011年的新高水位，換算現金殖利率達7.1％。

崇越電9日公布去年財報，去年合併營收94.34億元，歸屬母公司稅後淨利5.95億元，年增分別為19.23％、51.02％，每股稅後盈餘（EPS）8.04元，營收、獲利均較去年明顯成長。

除通過去年財報外，董事會也順帶通過110（2021）年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利6元，以每股稅後盈餘（EPS）8.04元計，配發率約75％，與過往的配發率70％～80％大致相同；以崇越電3月9日收盤參考價84.5元計，現金殖利率達7.1％。

崇越電2021年接單暢旺，各類型產品訂單出貨持續強勁，特別是消費性電子及車用產業佔比及金額均明顯成長，崇越電指出，依目前在手訂單來看，各產業訂單需求仍持續旺盛，上游原物料供給仍持續吃緊，易漲難跌趨勢不易改變，未來將審慎觀察矽利光價格走勢發展，惟對今年營運看法仍是審慎正向。

崇越電預訂於3月28日舉辦法人說明會，屆時將由董事長潘振成擔綱主講，會中除就去年營運表現和今年的展望做說明外，也會就矽利光產業最新的發展做一說明。