謝雅萱全省四處教做脆梅與梅酒、梅醋，打台南楠西梅嶺梅子知名度。（謝雅萱提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區梅嶺盛產梅子，在地青農吳松田與妻子謝雅萱一起返鄉打拚，自創品牌，推出梅子加工品，有不錯口碑。謝雅萱除了推廣自己品牌，也四處教做脆梅、梅酒、梅醋，只要有人邀約，她就去上課，希望藉著上課機會，讓更多人認識梅嶺梅子，努力推廣地方產業。

謝雅萱是台北人，與先生吳松田都曾在台北當民代助理，吳松田10年前先回楠西家鄉創業，製作梅子加工品，因產品銷售漸入佳境，工作漸忙不過來，謝雅萱7年多前也決定回楠西，夫妻一起打拚。

謝雅萱夫妻倆打造自有品牌「小滿穀雨」，以梅子採收與製作時的兩個重要節氣為名，結合梅嶺螢火蟲意象的包裝設計，文青風格受到消費者喜愛，產品打入誠品、林百貨、台中蔦屋書店通路；疫情前謝雅萱也勤跑國外美食展，拓展外銷通路，賣到瑞士、加拿大、香港、新加坡。

除了參展、擺市集推廣自己品牌，謝雅萱也四處教做脆梅、梅酒、梅醋，只要有人邀約，她就去上課，每年3月、4月是最忙的時候，帶著梅嶺出產的梅子與工具，從台北到高雄跑透透。

謝雅萱說，她是台北人，尚未認識先生前，也不知道楠西梅嶺盛產梅子，相信有很多人跟她一樣，因此她開始到處教學，也教出口碑，很多烘焙教室多次邀約開課，也有很多從網路找來的客人，只要人數足夠，她就出發，不僅幫梅嶺農友宣傳，也要打響梅嶺梅子知名度。