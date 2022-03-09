立委江永昌去年3月會勘盤點各校需求時，發現諸多校園操場已老舊，卻苦無經費整修翻新，使用時容易造成學子及民眾運動傷害，便立即向教育部反映學校需求，並在與教育部次長林騰蛟進行政策討論會議時要求應提供經費協助，終於成功爭取教育部體育署依「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」核定的專案經費4100萬。

江永昌表示，經費將供中和區漳和國中、積穗國中、中和國中、自強國中、自強國小、復興國小、中和國小7所國中、小學修繕操場跑道使用。因為深知校園跑道在長年的使用及曝曬下經常有破損、PU缺乏彈性的情形，易使民眾與學生在學校激烈活動時處於高危險環境中，因此此次的修繕經費將全數用於處理老舊跑道的更新、維護與改善周邊地坪凹陷積水問題，將運動風險降至最低。

江永昌指出，教育部自109年就開始極力宣傳「SH150」政策鼓勵運動，但政策須與建設並行才能將效益最大化，因此會在地方與各校保持密切聯繫，隨時掌握教育需求，並持續向中央爭取校舍改善專案經費，給孩子們越來越好的求學環境。