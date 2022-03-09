夢工廠全新動畫喜劇《壞蛋聯盟》，敘述由5位好朋友組成的壞蛋聯盟是史上最惡名昭彰的犯罪組織－智慧首腦狼先生、開鎖高手蛇先生、偽裝大師鯊魚先生、瘋狂暴躁的「肌肉男」食人魚先生以及綽號「萬絲通」的狼蛛小姐，他們多年來犯下不計其數的搶案，並且成為全球頭號通緝犯和大壞蛋之後，這群壞蛋聯盟終於被逮捕歸案，但是為了讓他們都能夠逃過這場牢獄之災，狼先生和當局談成一個交易，那就是壞蛋聯盟必須改邪歸正。中文版特別邀請到歌手持修和孫盛希，分別聲演壞蛋聯盟中的食人魚先生和狼蛛小姐，也是2人首度為好萊塢動畫獻聲。

持修平常就很常接觸美日動漫，對於首次能參與動畫配音感到很開心，這次配音的角色是個性衝動又很酷的食人魚先生，和做任何事情前會事先想好的他個性大不同，他原本擔心自己無法勝任，但在第1次試音完並做了心理建設後，很快就達成了配音導演的要求，也大讚配音工作太專業太厲害，講話大家都會，但要如何化聲為一個角色的聲音個性和情緒，還有一些細節和戲劇張力要去呈現，真的是個很好的訓練機會。此外，對於本身就是活在2D世界的他來說，進錄音室配音光是看到這些動畫角色就讓他很有歸屬感，一點都不會感到陌生或害羞，整個人放超開，還開玩笑說如果配音工作順利的話，就不想再唱歌了。

孫盛希則說，一直都很想要嘗試配音，所以很榮幸這次有機會參與，也相當感謝配音導演，在最困難的中英文字數的落差和聲音情緒起伏的地方，一句一句帶著抓節奏和重點，配完音連導演的嗓子都燒聲這次配音的角色是一隻天才駭客狼蛛小姐，和她一樣有個性且帶點性感，內心溫暖，聲線也偏低沉，但工作效率高，反應和講話也都很快，這些點和她個性很不同，配音之前有先想一下要如何去揣摩。此外，她也不忘請觀眾在看電影的時候要睜大眼睛找看看狼蛛小姐在哪裡，因為狼蛛體型太小隻，很有可能你聽得到聲音卻找不到她身在何處，自己在配音時也一直遇到這個問題，常常問導演「狼蛛小姐在哪裡」，覺得很好笑很有趣。