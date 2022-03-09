ESL Gaming與高通技術公司攜手，徹底改變行動電競發展方向，將競賽的刺激感裝進全球玩家的口袋中。此為期多年的協議凸顯雙方共同願景與承諾，為新手入門與身經百戰的參賽者打造易於取得且高品質的行動電競體驗。

Snapdragon Pro系列賽將成為完整的全球行動電競生態系，並在北美、歐洲、中東、中國、北非與亞太地區舉辦錦標賽。Snapdragon Pro系列賽將推出全球首要的多類型行動電競競賽，並於最後舉辦盛大的大師賽現場總決賽。

此次顛覆性的活動概念，利用搭載頂級Snapdragon平台的裝置，配備Snapdragon EliteGaming技術，讓玩家不受任何限制，並創造突破性的遊戲體驗。Snapdragon EliteGaming卓越的完整功能帶來頂級、行動裝置首創的功能與增強的技術，包括先進的遊戲最佳化、超逼真圖像、和閃電般連網能力與效能速度，協助參賽玩家運用如桌機一般的遊戲效能，讓手機成為頂級遊戲機。

Snapdragon Pro系列賽事範圍擴及全球，包括三個層級（公開賽、挑戰賽與大師賽），重新定義了行動電競的樣貌，讓多地區、各等級的玩家都有機會奪冠，角逐總計約兩百萬美元的獎金。