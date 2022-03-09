網路家庭（8044）強攻大東亞跨境商機，9日宣布旗下PChome Thai擴大雙向跨境電商布局，泰國購物直送服務登台。網家董事長詹宏志表示，網家集團近年致力拓展大東亞跨境生態圈，PChome Thai深耕泰國電商市場，今年擴大雙向跨境電商，除了將台灣商品賣向泰國，也同步將泰國商品賣回台灣，以擴大在東南亞的營運布局。

詹宏志表示，網家一直在摸索電商各種不同的可能性，近兩年因為疫情衝擊消費者無法出國，帶動跨境電商成長，過去網家以泰國為中心，把台灣商品銷售至泰國，協助台灣品牌和中小企發展新南向。他表示，網家近年致力拓展大東亞跨境生態圈，在其中，泰國市場就扮演相當重要的角色，未來將逐步讓泰國的商品進到台灣，為網家的大東亞跨境電商添動能。

PChome Thai總經理蔡文雄表示，2019年把泰國網站轉型專賣台灣商品時，就已經在思考雙向跨境的佈局，而泰國向來是國人熱門旅遊國家之一，台灣消費者對泰國商品具熟悉感。目前推出PChome Thai服務在台灣上線，目前準備約3,000個sku，已囊括台灣人最喜歡的前100項泰國商品，接下來的目標，是要把泰國前500大品牌都帶到PChome Thai平台上。

蔡文雄說，PchomeSea、PChome Thai是網家集團旗下布局東南亞的兩隻手臂，現在把泰國商品賣到台灣，未來也不排除賣到其他東南亞國家，此外，日本市場對於泰國商品的需求強勁，也不排除是未來潛在機會。

PChome Thai服務登台，攜手泰國商務處DITP、泰國百貨零售巨頭Siam Piwat集團，目前引進上百個頭國品牌，消費者透過網站的全中文介面，可以直接購買各式泰國食品、香氛保養、文創設計等商品，同時也有台幣計價零匯損、價金含關稅等服務，平均約七天即可到貨，且消費滿1,200元泰銖，即可享免運優惠。

蔡文雄表示，目前試營運三個月，雖然營收還小，但業績逐月翻倍成長，看好接下來將有龐大的發展潛力。