合庫金9日公告二月底獲利。根據合庫金公告，2月金控稅後獲利12.88億元，累計前二月金控稅後獲利為27.56億元，累計EPS 0.19元，略低於去年同期的30.88億元、EPS 0.22元。

根據合庫金公告獲利，銀行前二月累計稅後獲利23.97億元，人壽2.37億元居次，合庫資產獲利0.65億元，目前合庫金旗下子公司，前二月的EPS以合庫人壽0.34元最高，合庫資產0.23元居次，合庫銀行0.22元第三。