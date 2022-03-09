合庫金前二月EPS 0.19元 20:122022/03/09 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 合庫金9日公告二月底獲利。根據合庫金公告，2月金控稅後獲利12.88億元，累計前二月金控稅後獲利為27.56億元，累計EPS 0.19元，略低於去年同期的30.88億元、EPS 0.22元。 根據合庫金公告獲利，銀行前二月累計稅後獲利23.97億元，人壽2.37億元居次，合庫資產獲利0.65億元，目前合庫金旗下子公司，前二月的EPS以合庫人壽0.34元最高，合庫資產0.23元居次，合庫銀行0.22元第三。 亞泥EPS 4.7元、配息3.4元 福懋去年EPS 1.27元 配發1元現金股利 #合庫金 #EPS #獲利 #二月 #金控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保瑞去年EPS 11.04元 擬配股4.5元 18:352022/03/09 財經 瑩碩去年EPS 0.4元 今年海內外藥證布局迎收成 17:432022/03/09 財經 實現季季高承諾 中磊2021年Q4 EPS1.49元全年最高 16:332022/03/09 財經 群光去年EPS 8.71元、配息6.1元 雙創歷史新高 18:022022/03/09 財經 永捷去年EPS 0.28元 配發現金股息0.4元 16:052022/03/09 財經 《金融股》外資大提款 富邦金前2月EPS3.27元卻破5日線 09:482022/03/09 財經 《資訊服務》叡揚去年EPS4.7元 今年營收、獲利看增1成續創高 12:592022/03/09 財經 《半導體》矽格去年獲利攀高、擬配息4.1元 殖利率逾7% 09:482022/03/09 財經 台驊 去年海賺逾三個股本 04:102022/03/09 證券．權證 欣興 前二月營收同期新高 04:102022/03/09 證券．權證 聯強2021獲利倍增 配息5元 04:102022/03/09 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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