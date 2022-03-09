防疫保單大挹注 產險前二月網路投保金額高達7.45億元，較去年同期2.88億元大幅成長158％。

產險公會表示，金管會自103年8月26日開放網路投保以來，產險公司16家核准開辨，其中法國巴黎產險尚未營運，110年仍受疫情影響關係旅行綜合險大幅衰退，異軍突起疫苗接種綜合保險接替旅平險之衰退，去年保費收入是為23億元，較前一年的16.67億元，成長率達38.03％，110年網路投保287.5萬件，較109年成長達64％，其中最多是疫苗接種綜合險。

產險公會進一步指出，依上述統計網路投保總保費收入突破達全體業界簽單1.1％，還有相當大成長空間，去年汽機車網路投保簽單保費金額仍居冠，投保金額是20億元，較109年成長約12.98％；另類網路投保商品項目中以「疫苗接種綜合保險」最多投保金額是1.2億元，約65.8萬件。

然根據產險資料顯示，產險前二月份防疫保單網路投保件數即多達70多萬件，網路投保金額即高達3.91億元，甚至比去年同期所有網路投保2.88億元還多，也遠高於汽車險的1.89億元及機車險1.43億元，這是首次有其他產險保單網投金額超越汽、機車險。前二月防疫險若再加計汽車險、機車險等網路投保件數更來到102.56萬件及網路投保金額來到7.45億元，較去年同期成長158％。

產險業者表示，當疫情趨緩之後，防疫保單及疫苗險投保件數將會下降，若今年下半年邊境可解封，國際旅遊可重啟，旅平險有機會再扮擔綱，配合業者的推陳出新保單，如郵輪旅遊綜合保險及登山綜合保險，網路投保於今年網路投保應可再成長，投保金額即有機會站上30億元大關。