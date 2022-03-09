有網友近日在臉書社團「復刻舊時光」發文，貼出昔日萬泰銀行喬治瑪莉現金卡，好奇有人還記得這張卡嗎？也指出卡片名稱台語諧音「借錢免利」，加上廣告吸睛、申辦容易，當時不少人都紛紛辦卡領錢，最後卻淪為卡奴。

不少網友也紛紛回文，「我記得這張的利息就是17%起跳」、「很棒也很爛的卡，手續費與利息都很恐怖」、「當時一張軍人身份證就就過了，不管提領金額多寡，提領一次需要一百元手續費」、「記得那時候，在家樂福也有攤位可以辦」、「小時候覺得廣告歌很洗腦」。

也有人分享慘痛經歷，「這是一個很可怕的卡…差點死在這張卡上面…」、「這張害人不淺，借5萬爬很久才出來」、「我親戚職業軍人，就差點被此卡害死」、「我們當時也借了30萬，花了8年才還完」、「我朋友的媽媽也用過這個欠過一點卡債，他跟我說真的以為不用還」、「先借再還+利息，一堆人還不起自殺」。

但也有網友認為持卡當事人也有責任，「是當時主管機關沒控管好給現金卡發行，加上消費者條約沒詳讀所致」、「雖然這張卡害了不少人，但是持卡人會認為借錢不用還，是不是代表我們教育出了什麼問題？」、「銀行又不是開來做慈善的，說此卡害慘不少人，還不是自己貪心造成的」。

萬泰銀行 George&Mary e世代現金卡廣告（fishpu）

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980