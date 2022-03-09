納豆主持的公視兒少節目《神廚賽恩師》第2季即將上檔。（公視提供）

公視兒少節目《神廚賽恩師》續製第2季，主持人納豆卻在年前診斷出腦壓過高，為此住院開刀休養，雖然年後尚未開工錄影，但年前已錄製的存檔足夠，因此節目如期上檔，將在3月11日起每周五晚間6點播出第2季8集內容，製作人表示：「請納豆安心把身體養好，節目隨時歡迎他回來！」

《神廚賽恩師》由主持人納豆與廚藝科學家史達魯、AI小神廚及兩位主廚助理，帶大家認識許多美味料理手法背後的科學知識。去年製作節目期間遇到疫情告急，進度大受影響，因此決定將第2季分為兩階段播出。

製作人鄭佳華分享，第2季內容不止廚藝科學，也推出味覺科學系列，剖析酸甜苦鹹鮮的奧秘，「納豆在我們的測試下發現他根本是一位『超級味覺者』，味覺比常人敏感，但節目中卻要扮味覺遲鈍的人，吃了苦味還得裝沒事，結果錄完影後猛喝果汁蓋苦味，真是辛苦他了。」也喊話：「納豆葛格還是會現身公視頻道大玩廚藝科學，請大家支持鎖定《神廚賽恩師》節目播出。」