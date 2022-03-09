主計總處今（9）日指出，我國去（2021）年進口的原油，雖多數來自中東地區，但仍有18.4％來自美國，美國是我國第三大原油進口來源。

主計總處發布國情統計通報指出，原油受全球景氣、產油國供應量、地緣政治及市場投機等因素影響，價格波動劇烈，以OPEC油價為例，2020年由於疫情重創全球經濟，油價降至41.5美元，去年（2021）隨著各國經濟復甦，需求增加，全年平均升至69.9美元，今年以來續漲，隨著俄烏戰事愈演愈烈，2月已達94.2美元。

主計總處依據關務署統計分析，去（2021）年我國原油進口量3,840萬公噸，年增6.4％，進口值5,565億元台幣，年增50％，之所以有這麼大的增幅，主因前一年價格低，加以全球景氣復甦，國內煉油廠的外銷市場需求增加所致。

主計總處指出，我國原油以來自沙烏地阿拉伯最多，占進口比重32.8％，科威特次之21.4％，美國18.4％居第三，阿拉伯聯合大公國10.1％居第四，前四大進口國合計占83％，今年前兩個月原油進口量較上年同期續增22.2％。