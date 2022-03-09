精誠資訊（6214）2月營收23.49億元，年成長30.66％、月減7.85％。累計今年前兩個月營收48.99億元，年增5.64％。

精誠資訊表示，2月營收大幅成長，主因為去年2月正值農曆新年基期較低，另外精誠持續投資研發自有雲服務，協助企業朝雲發展；企業客戶因應產業趨勢與主管機關要求，投資導入綠色科技與資安解決方案等，都為營收帶來貢獻。

展望2022年，精誠表示，今年將聚焦雲端事業，目標成為台灣最大雲服務收入公司，發展全台最大最完整的自有雲應用生態平台服務，介接AWS、Azure、GCP等3大公有雲，以及Oracle與IBM企業雲，提供一站式訂閱服務，加快雲服務落地應用與台商全球供應鏈的跨域服務。

除了雲端以外，精誠指出，也將以成為台灣資安監控第一為目標、深耕企業電商、連結Martech解決方案、推動綠色科技解決方案，以及發展精準醫療產業創新基因研究製程服務等。

在投資部分，精誠規劃在2022年加碼投資海外事業，走出台灣，初期先以亞洲市場為發展腹地，進入東南亞以及東北亞市場，將與新創企業與當地夥伴合作攜手共打世界盃，爭取全球市場與客戶。