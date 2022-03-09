半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）於今日公布2022年2月合併營收達3.76億元，創歷年同期新高，較去年同期的2.23億元大幅成長68.86％；累計2022年1至2月合併營收為新台幣8.65億元，同步改寫歷年同期新高紀錄，亦較去年同期成長93.09％。

朋億表示，2月及累計前二月營收表現齊創歷年同期新高，不畏適逢農曆春節工作天數較少，主要係受惠於兩岸半導體產業主要客戶仍積極推動資本支出計畫投入新廠擴建進度，持續創造旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單及工程服務等業務成長態勢。

朋億自去年起延伸跨足氣體分裝系統及二次配系統訂單服務領域，並積極加大台灣地區接單業務表現，進一步堆疊公司整體營運動能放大，兩大正面效益皆係創造朋億整體營運邁入新一成長期之關鍵。

展望2022年第一季，朋億仍看好全球半導體產業景氣樂觀前景，其中觀察中國政府仍積極加大半導體自主化扶植力道，且中國地區半導體主要客戶亦陸續祭出產能擴增、興建新廠計畫，有助於持續創造公司業務良好拓展環境。

同時，朋億戮力拓展半導體製程領域設備開發與布局，已順利開花結果，除已獲得第三代半導體產業客戶濕製程設備訂單，更成功打入高階封裝領域，隨著客戶新建廠、擴產需求不斷，有望帶動設備出貨量逐步增溫，增添未來營運新一波成長表現。